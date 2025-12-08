Carlos Hermosillo revienta a Sergio Ramos tras su paso por México: "Vino para hacer basura"

Sergio Ramos terminó hace unas horas su etapa en la Liga MX, al quedar eliminado en la ronda de semifinales del Apertura 2025 ante Toluca y anunciar que seguirá su carrera fuera del país.

Las palabras del exjugador del Real Madrid y referente de la Selección de España, de inmediato generaron reacciones por parte de los aficionados y medios de comunicación, quienes hicieron un balance de su participación.

Lee también Fernando Valenzuela vuelve a ser rechazado por el Salón de la Fama de Beisbol

Uno de los comentarios más fuertes y críticos llegó por parte de Carlos Hermosillo, exjugador de Cruz Azul y comentarista de la cadena Fox Sports, quien señaló que la salida del ibérico es una gran noticia para Monterrey, ya que no pudo ayudarlos a mejorar en el sector defensivo.

"Él (Sergio Ramos) tiene una historia maravillosa, pero lo que vino a hacer a México fue basura", mencionó el goleador del equipo celeste, quien siempre pidió algo más en la cancha de la estrella europea.

Lee también Cuauhtémoc Blanco explota en el Clásico de Leyendas y noquea al portero de Chivas

Sergio Ramos disputó 34 partidos con Rayados en su paso por México, acumulando cerca de 2,800 minutos en cancha. El histórico defensa español marcó 8 goles: 5 en Liga MX, 1 en Concachampions, 1 en Leagues Cup y otro en el Mundial de Clubes, donde anotó frente al Inter de Milán.

A pesar de no registrar asistencias, su presencia fue constante en el área rival y en la defensa, aunque también sumó 9 tarjetas amarillas y una expulsión.