Fernando Valenzuela vuelve a ser rechazado por el Salón de la Fama del Beisbol

El Salón de la Fama del Beisbol en Cooperstown negó este domingo la inducción de Fernando Valenzuela, el mejor pelotero mexicano de la historia.

El responsable de la Fernandomanía en Los Ángeles no ha logrado ser aceptado vía votación de la Asociación de Escritorias de Beisbol de América ni por el Comité de la Era de veteranos.

Pese a mantenerse como el único jugador en ganar el Premio Cy Young y el reconocimiento a Novato del Año en una misma temporada y cumplir un rol fundamental en dos Series Mundiales con los Dodgers, el 'Toro' aún no será inmortalizado en Cooperstown.

Otras leyendas como Barry Bonds, Roger Clemens y Gary Sheffield recibieron menos de cinco votos y también se quedaron fuera del Salón de la Fama.

Valenzuela tendrá una nueva oportunidad de ser reconocido en el Salón de la Fama hasta diciembre de 2031.