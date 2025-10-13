NFL: Horarios y canales para ver EN VIVO el cierre de la Semana 6 este lunes 13 de octubre

La Semana 6 de la NFL cerrará con una doble cartelera de lunes por la noche en donde los Falcons de Atlanta recibirán a los Bills de Buffalo y los Commanders de Washington harán lo propio ante los Bears de Chicago.

El duelo interconferencias entre Atlanta y Buffalo parte con un amplio favorito. Pese a perder el invicto la semana anterior a manos de los Patriots de Nueva Inglaterra, el conjunto que comanda Josh Allen sigue siendo uno de los candidatos más fuertes al título de la Conferencia Americana.

Los Bills no pierden ante los Falcons desde el 2013, desde entonces suma dos victorias ante la organización de Atlanta. En el otro choque, la principal narrativa se encuentra en los dos quarterbacks que van a verse frente a frente: Caleb Williams (Chicago) y Jayden Daniels (Washington).

Williams y Daniels fueron las selecciones 1 y 2 del draft del 2024 y desde entonces se mostraron como jugadores de impacto inmediato en organizaciones que buscan salir de años de mediocridad. Daniels ya llevó a los Commanders a la antesala del Super Bowl, mientras que Williams, en una división más complicada, poco a poco se ha abierto paso en la Liga.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el cierre de la Semana 6 de la NFL este lunes 13 de octubre?

La doble cartelera de este lunes tendrá transmisión a través de televisión de paga y plataforma de streaming.

Bills vs Falcons

Hora: 17:15 horas (centro de México)

Transmisión: ESPN 3, Disney+ y DAZN

Bears vs Commanders

Hora: 18:15 horas (centro de México)

Transmisión: ESPN 2, Disney+ y DAZN