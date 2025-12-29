Más Información

NFL: Horario y canales para ver EN VIVO la Monday Night Football; hoy, lunes 29 de diciembre

Anthony Joshua sufre un fuerte accidente automovilístico; reportan dos personas fallecidas

Copa Africana: Horario y canales para ver el partido de Sudáfrica, rival de México en el Mundial de 2026; este lunes, 29 de diciembre

San Francisco 49ers sufre en victoria frente los Chicago Bears

Las Vegas Raiders con grandes posibilidades de tener la primera selección en el Draft de 2026

Con el cierre de la temporada regular a la vuelta de la esquina, la última del año se disputará entre los Rams de Los Ángeles y los Falcons de Atlanta.

Esta noche, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, los Falcons y los Rams cerrarán el telón de la Semana 17 en la NFL.

Mientras que los Falcons de Atlanta ya están prácticamente fuera de la postemporada, los Rams de Los Ángeles todavía tienen oportunidad de escalar posiciones en la Conferencia Nacional. Sin embargo, para conseguir esto, deberán regresar al sendero de la victoria.

Este es el horario y los canales de transmisión para ver en vivo el partido este lunes, 29 de diciembre.

Atlanta Falcons en la temporada regular de la NFL - Foto: AP
¿A qué hora y por dónde se podrá ver la Monday Night Football?

Lunes, 29 de diciembre

  • Atlanta Falcons vs Los Angeles Rams | 19:15 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN, ESPN y Disney+ Premium.

Los Angeles Rams en la temporada regular de la NFL - Foto: AFP
