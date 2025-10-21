Necaxa vs Cruz Azul: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, martes 21 de octubre

Cruz Azul visita esta noche el estadio Victoria para enfrentar a los Rayos del Necaxa de Fernando Gago, en actividad de la Jornada14 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Luego de vencer a las Águilas del América el sábado pasado en el estadio Olímpico Universitario, La Máquina de Nicolás Larcamón quiere mantener el buen momento y mantenerse en la parte alta de la tabla.

Los Azules marchan en la segunda posición con 28 puntos, sólo detrás del Toluca, líder de la competencia con 31 unidades. El objetivo es seguir de cerca al campeón del futbol mexicano.

Cruz Azul le dio la vuelta América y lo derrotó en el Clásico Joven con Nacho Rivero como héroe / FOTO: Imago7

¿Cuándo y dónde ver el Necaxa vs Cruz Azul?

Necaxa marcha en la posición 17 con nueve puntos, es uno de los peores equipos del certamen de la Liga MX y está noche reciben a uno de los principales candidatos para ganar el Apertura 2025.

Te contamos donde podrás ver este partido de la Jornada 14 del torneo Apertura 2025 .

Fecha: Martes 21 de octubre

Horario: 19:00

Transmisión: Azteca 7, Claro Sports y YouTube de Claro Sports

