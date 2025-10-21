Más Información

Santiago Giménez descarta poder jugar en Chivas en el futuro: "No podría"

Santiago Giménez descarta poder jugar en Chivas en el futuro: "No podría"

América vs Puebla: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, martes 21 de octubre

América vs Puebla: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, martes 21 de octubre

México vence a Países Bajos con golazo y suma sus primeros tres puntos en el Mundial Sub-17

México vence a Países Bajos con golazo y suma sus primeros tres puntos en el Mundial Sub-17

Juan Carlos ‘Haper’ Gamboa es nombrado Defensivo del Año en la Liga Mexicana de Beisbol

Juan Carlos ‘Haper’ Gamboa es nombrado Defensivo del Año en la Liga Mexicana de Beisbol

Diego Forlán sufre fuerte lesión en liga amateur y es hospitalizado

Diego Forlán sufre fuerte lesión en liga amateur y es hospitalizado

América recibe esta noche en el estadio Ciudad de los Deportes al Puebla, en actividad de la de la Liga MX.

Las Águilas, que cayeron (2-1) ante Cruz Azul el fin de semana, buscan sacarse la espina y retomar la victoria que los mantenga dentro de los primeros tres lugares de la clasificación.

El Puebla llega como víctima a este compromiso. La Franja es el peor equipo en lo que va del Apertura 2025, con apenas ocho unidades, aunque viene de un importante triunfo en casa frente a los Xolos de Tijuana.

Lee también

América suma dos derrotas en la actual campaña y ambas fueron ante Chivas como local y frente a Cruz Azul en calidad de visitantes. Perder sería inadmisible para el conjunto de Coapa.

Sin embargo, los capitalinos encaran este choque sin Víctor Dávila, Alejandro Zendejas, Isaías Violante, Henry Martín, Jonathan dos Santos y José Zúñiga.

Alejandro Zendejas se lamenta durante un partido con el América. FOTO: Imago7
Alejandro Zendejas se lamenta durante un partido con el América. FOTO: Imago7

¿Cuándo y dónde ver el América vs Puebla?

El choque entre América y Puebla de esta noche en el estadio Ciudad de los Deportes no será transmitido por televisión abierta. Te decimos dónde podrás verlo.

  • Fecha: Martes 21 de octubre
  • Transmisión: ViX Premium
  • Horario: 19:00

También podrás seguir aquí en EL UNIVERSAL Deportes el minuto a minuto con todas las acciones del encuentro.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS