América vs Puebla: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, martes 21 de octubre

América recibe esta noche en el estadio Ciudad de los Deportes al Puebla, en actividad de la Jornada 14 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Las Águilas, que cayeron (2-1) ante Cruz Azul el fin de semana, buscan sacarse la espina y retomar la victoria que los mantenga dentro de los primeros tres lugares de la clasificación.

El Puebla llega como víctima a este compromiso. La Franja es el peor equipo en lo que va del Apertura 2025, con apenas ocho unidades, aunque viene de un importante triunfo en casa frente a los Xolos de Tijuana.

América suma dos derrotas en la actual campaña y ambas fueron ante Chivas como local y frente a Cruz Azul en calidad de visitantes. Perder sería inadmisible para el conjunto de Coapa.

Sin embargo, los capitalinos encaran este choque sin Víctor Dávila, Alejandro Zendejas, Isaías Violante, Henry Martín, Jonathan dos Santos y José Zúñiga.

Alejandro Zendejas se lamenta durante un partido con el América. FOTO: Imago7

¿Cuándo y dónde ver el América vs Puebla?

El choque entre América y Puebla de esta noche en el estadio Ciudad de los Deportes no será transmitido por televisión abierta. Te decimos dónde podrás verlo.

Fecha: Martes 21 de octubre

Transmisión: ViX Premium

Horario: 19:00

También podrás seguir aquí en EL UNIVERSAL Deportes el minuto a minuto con todas las acciones del encuentro.

