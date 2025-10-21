Liga MX: Horario y canales para ver EN VIVO los juegos de HOY, martes 21 de octubre; América y Cruz Azul entran en acción

Este martes comienza la actividad de la Jornada 14 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con América, Cruz Azul y Rayados como los principales equipos.

Luego del Clásico Joven del pasado sábado, las Águilas del América y La Máquina Celeste entran en acción este día ante Puebla y los Rayos de Necaxa, respectivamente.

Los azulcrema reciben al Puebla, luego de perder el sábado ante Cruz Azul en el estadio Olímpico Universitario. Las Águilas quieren retomar la subliderato de la competencia; por ahora son terceros con 27 puntos.

Lee también México levanta la mano para organizar una Copa del Mundo de la FIFA en 2031

Por su parte, los Cementeros, segundos de la clasificación con 28 unidades, quieren seguir de cerca a los Diablos Rojos de Toluca, líderes con 31 puntos.

Monterrey, con sus múltiples figuras, quieren mantenerse dentro de los primeros cuatro lugares y esta noche reciben en el Gigante de Acero a los Bravos de Juárez; son cuartos con 27 unidades.

Cruz Azul le dio la vuelta América y lo derrotó en el Clásico Joven con Nacho Rivero como héroe / FOTO: Imago7

¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Liga MX?

Estos son los cuatro partidos que abren la actividad de la Jornada 14 del torneo Apertura 2025, este martes 21 de octubre.

América vs Puebla/ 19:00/ ViX Premium

Necaxa vs Cruz Azul/ 19:00/ Azteca 7, Claro Sports y ViX Premium

Mazatlán FC vs Santos Laguna/ 21:00/ Caliente TV y FOX

Rayados de Monterrey vs FC Juárez/ 21:05/ ViX Premium

También podrás seguir todos los Minutos a Minuto aquí en EL UNIVERSAL Deportes.

Lee también ¿Qué fue de Rodrigo Parra? El juvenil que se equivocó en las dos primeras jornadas del Apertura 2025