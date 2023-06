Nacho Beristáin arremete contra el Canelo Álvarez: “No ha regalado una pelea que convenza”

Canelo Álvarez sigue en búsqueda de un rival y sede para su próxima pelea, lo único que tiene seguro es la fecha, se realizará en septiembre.

Pese a ser el actual mejor libra por libra (168 libras) para el reconocido entrenador mexicano Nacho Beristáin, el Canelo no ha demostrado realmente ser la nueva joya del boxeo nacional.

Para Beristáin al pugilista tapatío le falta pelear con un rival de calidad para que realmente se deshaga de las críticas y dudas que existen sobre su carrera.

“El Canelo no tiene la culpa, él pelea con quien le pongan, no ha logrado regalarnos una pelea como la que se metió Rafael Márquez, hermano de Juan Manuel, contra Israel Vázquez y Dinamita Márquez contra Pacquiao o Erick Morales contra Barrera… Un dulcecito que nos pudiera regalar para que nos pudiera regalar para que, de paso, convenza a la gente de que es lo que el boxeo mexicano estaba esperando”, expresó Nacho en entrevista a No Puedes Jugar Boxeo.

De igual forma, para Beristáin el Canelo Álvarez debe mejor su aspecto mental para poder lidiar ante las críticas y no responder con insultos, tanto él como su entrenador Eddy Reynoso.

“Que no se moleste porque lo critican, porque a veces lo es, como su entrenador, grosero con la gente, dicen leperadas en el medio, se molesta porque lo critican… El Pecoso, desgraciadamente, no puedo decir que creció”, añadió el reconocido entrenador mexicano.