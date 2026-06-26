Una de las grandes sensaciones de la Copa del Mundo de 2026 en México ha sido, sin duda, el Pato Merlín, una mascota que conquistó las calles de la Ciudad de México y se volvió viral al portar la camiseta del Tricolor.

Acompañado por sus dueños, el peculiar ave rápidamente se convirtió en tendencia, al grado de ser considerado por muchos como una “mascota no oficial” del torneo, ganándose el cariño tanto de aficionados mexicanos como de visitantes extranjeros.

El Pato Merlín y su familia transitan por la Alameda Central. Foto: Karla Guerrero/ EL UNIVERSAL

Merlín, cuya popularidad lo ha llevado a aparecer en programas, banderas y hasta camisetas, parece tener ahora un peculiar "imitador" lejos de tierras mundialistas.

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Se trata de "El Pibito", un pato muy similar al mexicano, pero vestido con la camiseta de la Selección de Argentina, en particular el icónico número diez de Lionel Messi.

Con presencia creciente en Buenos Aires, la comparación no tardó en desatar reacciones, especialmente entre aficionados mexicanos, quienes, entre bromas, aseguran que la creatividad argentina ha tomado inspiración del ingenio nacional.