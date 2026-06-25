La histórica clasificación de Sudáfrica a los Dieciseisavos de Final de la Copa del Mundo dejó sentimientos encontrados para su entrenador, Hugo Broos.

Aunque celebró el triunfo sobre Corea del Sur y el avance a la siguiente ronda, el estratega belga manifestó su inconformidad por la ruta de viaje que deberá seguir su selección antes del duelo frente a Canadá.

Tras asegurar su lugar entre los mejores equipos del torneo, Broos explicó que le hubiera gustado trasladarse directamente a Los Ángeles para preparar el compromiso eliminatorio. Sin embargo, las disposiciones organizativas obligan al equipo africano a regresar primero a Pachuca antes de continuar su trayecto.

“Es una pena que primero debamos viajar a Pachuca y luego a Los Ángeles, FIFA no nos permitió viajar mañana a Los Ángeles y es un poco molesto", expresó el entrenador belga.

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Sudáfrica derrota a Corea del Sur para meterse a 16avos del Mundial 2026 - Foto: AP

"Hubiera preferido viajar mañana al lugar donde vamos a jugar, pero no se puede, lo importante será la recuperación y este equipo tiene confianza y vamos a ver, esperamos tener un buen resultado y de no ser así, será una pena, lo que hicimos hoy es muy bueno”, agregó.

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Más allá de la molestia logística, el entrenador reconoció que la clasificación representó uno de los momentos más especiales de su carrera. Sudáfrica inició el torneo bajo presión y con cuestionamientos desde su país, pero logró cumplir el objetivo de superar la Fase de Grupos.

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Sudáfrica en festejo de gol, tras derrotar a Corea del Sur en la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: Imago7

“Fue un momento emotivo, vinimos a México y queríamos superar la Fase de Grupos y cuando uno empieza como nosotros, que no fue buena, sabíamos que teníamos que ganar el último partido y los sentimientos cada vez fueron más intensos hasta el silbatazo final, fue un momento de emociones, no solo por ganar sino por avanzar a la siguiente ronda", dijo.

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Ahora, Sudáfrica intentará prolongar su sueño mundialista cuando enfrente a Canadá en una eliminatoria que puede marcar el capítulo más brillante de la trayectoria de Hugo Broos.