La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió sus mejores deseos a la Selección Mexicana de cara al partido que disputará este jueves frente a Corea del Sur en Guadalajara, durante la segunda jornada de la Fase de Grupos del Mundial 2026.

Asimismo como parte de un momento de distensión al inicio de su conferencia matutina, organizó una quiniela con asistentes y reporteros.

“Suerte a la Selección con cariño y a todas y todos los mexicanos”, expresó la mandataria desde Palacio Nacional.

Lee también Javier Aguirre confía en que México romperá maldición fuera del Azteca: “Guadalajara es nuestra casa”

🌤️ ¡Buenos días! Sigue la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum: #LaMañaneraDelPueblo

https://t.co/RqgWiYWHkp — El Universal (@El_Universal_Mx) June 18, 2026

Posteriormente, consultó a los asistentes sobre el posible resultado del encuentro.

La mayoría apostó por una victoria del combinado nacional con marcadores como 2-0, 2-1 y 3-1. Además, Sheinbaum anunció que habrá balones como premio para quienes acierten el resultado final.

[Publicidad]

Al ser cuestionada sobre dónde va a ver el partido de México contra Corea del Sur, Sheinbaum Pardo reiteró que en Palacio Nacional, descartó que se coloque una pantalla en Salón Tesorería tal como se hizo en el partido inaugural del pasado jueves.

Lee también Gilberto Mora no siente presión antes de enfrentar a Corea del Sur; asegura que México va por el liderato