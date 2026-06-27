Criticada desde el inicio del Mundial de 2026, Bélgica necesita vencer y convencer ante Nueva Zelanda, para avanzar a dieciseisavos de final y evitar una nueva desilusión que acentúe el declive, o provoque incluso la caída definitiva, de su "Generación de Oro", que llegó a ser tercera del mundo en 2018.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del Grupo G desde el Estadio BC Place Vancouver en Canadá.

Universal Deportes 11:03 PM ¡Victoria (1-5) de Bélgica en la tercera fecha de la Fase de Grupos del Mundial 2026!

¿Cómo llegarán Nueva Zelanda y Bélgica a la tercera fecha de la Fase de Grupos del Mundial de 2026?

Bélgica llega a la última jornada del Grupo G con 2 puntos, después de ese empate y el registrado en la primera fecha ante Egipto (1-1). Por ello ganar a Nueva Zelanda, teóricamente el equipo más débil de la llave, parece una obligación.

"Tendríamos cinco puntos. Poco importa dónde quedemos, lo que importa es sobrevivir al grupo", afirmó Garcia en declaraciones a la televisión BeIn Sports, aludiendo a la necesidad de lograr la victoria ante los neozelandeses.

Ante Irán, los Diablos Rojos evidenciaron una preocupante falta de efectividad ofensiva, acusando la baja forma de su astro Romelu Lukaku, que tuvo eso sí una implicación activa en el único tanto del equipo en este Mundial, en el 1-1 ante los egipcios.

Kevin De Bruyne, transparente hasta el momento, es la otra estrella llamada a reaccionar para evitar el descalabro.

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Bélgica tiene muy fresco el recuerdo del fracaso del Mundial de Qatar 2022, donde quedó eliminada en la fase de grupos.

A este Mundial en Norteamérica el equipo llega una vez más apoyándose en los pilares de la generación que fue semifinalista en Rusia 2018, pero varias figuras son ya treinteañeros cerca del epílogo de sus carreras: De Bruyne cumple 35 años el domingo, mientras que el arquero Thibaut Courtois o el defensa Thomas Meunier tienen ya 34 años.

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Nueva Zelanda y Bélgica, durante la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Fotos: AP

El exdelantero sueco Zlatan Ibrahimovic, comentarista para Fox Sports durante este Mundial, envió uno de sus dardos verbales para hablar del último partido de Bélgica: "En la primera parte estuve a punto de dormirme y en la segunda me dormí".

Rudi Garcia intenta ver el vaso medio lleno y destaca que su equipo generó ocasiones pese a jugar la última media hora de partido en inferioridad numérica ante Irán, por la expulsión del joven Nathan Ngoy, que no jugará el viernes.

Bélgica jugó ante los iraníes sin una gran baza ofensiva, el extremo Jérémy Doku, enfermo y que viajó a Londres para asistir al nacimiento de su primer hijo pero ya regresó a Estados Unidos.

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Ese viaje de ida y vuelta, autorizado por la Federación Belga, generó una polémica que revolvió las aguas en la concentración del equipo.

Enfrente estará una Nueva Zelanda cuyo principal argumento es que no tiene nada que perder.

Suma un punto, después del empate 2-2 ante Irán y la derrota 3-1 ante Egipto, y todo el mundo parece colocarle el cartel de víctima perfecta para que Bélgica despierte por fin.

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Nueva Zelanda en entrenamiento, durante la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: AP

En sus dos anteriores participaciones mundialistas (1982 y 2010), los All Whites no consiguieron superar la fase de grupos.

En España 1982 perdieron los tres partidos y en Sudáfrica 2010 empataron los tres, pero ni permanecer invicto fue suficiente para pasar a las rondas de eliminación directa en esa edición de hace dieciséis años.

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Ahora la cita con la historia pasa por conseguir una primera victoria que dé el boleto a dieciseisavos, para atraer la mirada hacia el fútbol, al menos por unos días, en un país hipnotizado por el rugby.