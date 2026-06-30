Universal Deportes | 30-06-26 | 22:43 | Actualizada | 30-06-26 | 22:43 |

La recibió “apapacho” tanto en el Estadio Ciudad de México, como en el espacio digital del futbol. La ilusión del “¿Y si sí?” acompañó a los dirigidos por Javier Aguirre desde antes de que saltaran a la cancha del Coloso de Santa Úrsula para disputar los Dieciseisavos de Final de la Copa del Mundo de 2026 ante Ecuador.

En el primer tiempo, los soberbios goles de Julián Quiñones (22') y Raúl Jiménez (31') le dieron la victoria (2-0) al Tricolor para avanzar a los Octavos de Final del torneo de la FIFA. Una noche histórica que terminó con 40 años sin ganar un duelo de eliminación directa en Copas del Mundo.

A lo largo del partido, la afición mexicana desató el debate digital. Estos son los mejores memes que dejó el duelo, a la espera de conocer quién será el próximo rival del Tricolor: Inglaterra o la República Democrática del Congo.

Lee también

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]