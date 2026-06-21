Lamine Yamal, extremo de la selección española, sale como titular en el partido contra Arabia Saudí por primera vez en el Mundial de 2026, tras recuperase de una lesión muscular y a pesar de no estar disponible para jugar los 90 minutos de un encuentro en el que España necesita la victoria tras el empate ante Cabo Verde.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Atlanta.

España vs Arabia Saudita | Las acciones más destacas del partido

Universal Deportes 11:25 AM Continúa el partido con ventaja 4-0 para España

Universal Deportes 11:11 AM ¡Cuarto gol de España! Marc Cucurella le da un cuarto gol a la selección de España en el 49´.



Universal Deportes 11:07 AM ¡Comienza el segundo tiempo!

Universal Deportes 10:59 AM ¡Termina el primer tiempo!

Universal Deportes 10:45 AM Se agregan cinco minutos al primer tiempo del partido.

Universal Deportes 10:39 AM Se reaunuda el partido, tras la pausa de hidratación.

Universal Deportes 10:33 AM Pausa de hidratación.

Universal Deportes 10:24 AM ¡Doblete de Mikel Oyarzabal para ampliar la ventaja (3-0) de España!

Universal Deportes 10:22 AM ¡Gol de España! Mikel Oyarzabal amplía la ventaja de España (2-0) en el 21´.

Universal Deportes 10:11 AM ¡Primer gol de Lamine Yamal en una Copa del Mundo! España abre el marcador (1-0) en el minuto diez.

Universal Deportes 09:59 AM ¡Rueda el balón en el Estadio Atlanta!

Universal Deportes 09:39 AM Estos son los canales por donde se transmitirá el partido. España vs Arabia Saudita | Grupo H | Estadio de Atlanta | 10:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX, Canal 5, TUDN y Azteca



Universal Deportes 09:07 AM Alineaciones de España y Arabia Saudita confirmadas para el partido.

Chosen for the challenge 📋



Our line-up to face Spain 🇪🇸🆚🇸🇦#FIFAWorldCup | #GreenFalcons pic.twitter.com/0Rtuxv210i — Saudi National Team (@SaudiNT_EN) June 21, 2026

🚨 OFICIAL | Ya tenemos nuestro 𝗢𝗡𝗖𝗘 ante Arabia Saudí.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/pBcW94GLzX — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 21, 2026

¿Cómo llegarán España y Arabia Saudita a la segunda jornada de la Fase de Grupos del Mundial de 2026?

Lamine Yamal ocupará el lugar de Ferrán Torres en un once titular en el que Luis de la Fuente hace tres cambios más: Pedro Porro ocupa el lugar de Marcos Llorente; Dani Olmo entra por Fabian Ruiz y Álex Baena en lugar de Gavi.

Por su parte, Arabia Saudí confirma el plan defensivo que anunció en la víspera su técnico, el griego Georgios Donis, de plantear un partido defensivo y sale de inicio con cinco defensas.

El once de España lo forman: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodrigo, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal y Baena.

lo forman: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodrigo, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal y Baena. Arabia Saudí sale de inicio con: Mohammed Alowais; Ali Lajami, Abdulelah Alamri, Hassan Altambakti, Saud Abdulhamid, Moteb Alharbi; Nasser Aldawsar, Musab Aljuwayr, Abdullah Alkhaibari; Feras Alkbrikan, y Salem Aldawsari.

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Lamine Yamal en entrenamiento con la selección de España, durante el Mundial de 2026 - Foto: AFP

Sin embargo, el griego Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, se mostró confiado en las posibilidades de su equipo de cara al partido ante España de este domingo ya que “en el fútbol hay milagros”, a la vez que señaló de Lamine Yamal que “ha sido el mejor sustituto de Messi en el Barcelona”.

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“En el fútbol hay milagros, lo hemos visto muchas veces. En el Mundial y en otros campeonatos hemos visto a equipos favoritos perder contra los tapados y menos favoritos. Es un porcentaje muy pequeño de partidos, pero es excelente tener este tipo de recuerdos como el de Argentina, aunque no lo vemos igual. Tenemos que enfrentarnos a uno de los mejores equipos del mundo, tenemos que disfrutarlo y respetarlos, pero no en exceso. Siempre creemos en nuestras posibilidades”, dijo en rueda de prensa.

Georgios Donis también analizó el momento de su equipo, del que espera un nivel mejor en fase defensiva y “bloque bajo” a la vez que reconoció que su equipo no está preparado aún para “tomar riesgos” con el balón contra selecciones de gran nivel.

“En la primera parte contra Uruguay jugamos bien en todas las facetas del juego, pero en la segunda mitad no estuve muy satisfecho. En los últimos días hemos intentado trabajar en el bloque bajo para tener una formación defensiva más sólida teniendo en cuenta que nos enfrentamos a un rival que tiene el dominio de la pelota. Esperamos ser una versión mejorada contra una de las mejores selecciones del mundo”, sentenció.

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