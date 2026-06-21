Luego del silbatazo final que confirmaba la contundente victoria (4-0) de Japón ante Túnez, en el histórico partido número mil de las Copas del Mundo, la atención volvió a centrarse en las gradas del estadio Monterrey.

Tal como lo habían anticipado, los aficionados nipones cumplieron con su promesa y protagonizaron una escena que, una vez más, dio la vuelta al mundo.

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Acompañados por algunos seguidores mexicanos y después de despedir a sus jugadores —quienes no dejaron pasar la oportunidad de agradecer el respaldo desde la cancha—, los hinchas japoneses comenzaron con la labor.

La afición de Japón ya se encuentra en el estadio de Monterrey para el encuentro de fase de grupos del Mundial de futbol 2026 Túnez vs Japón. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

Uno a uno tomaron las bolsas azules que habían utilizado durante el encuentro y se distribuyeron por las distintas zonas del inmueble para recoger vasos, cartones y restos de comida.

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La imagen no tardó en replicarse por todo el estadio, provocando que más personas se sumaran a la iniciativa. Así, entre sonrisas y gestos de cooperación, mexicanos y japoneses hicieron equipo para devolver cada sección de la grada en condiciones impecables, mostrando que el respeto y la conciencia colectiva también forman parte de la fiesta mundialista.

Con el estadio limpio y el deber cumplido, ambas aficiones cambiaron nuevamente el ritmo: de la limpieza a la celebración. En las inmediaciones del inmueble, la noche continuó entre cánticos, fotografías y festejos.