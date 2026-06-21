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Luego del silbatazo final que confirmaba la contundente victoria (4-0) de Japón ante Túnez, en el histórico partido número mil de las Copas del Mundo, la atención volvió a centrarse en las gradas del estadio Monterrey.
Tal como lo habían anticipado, los aficionados nipones cumplieron con su promesa y protagonizaron una escena que, una vez más, dio la vuelta al mundo.
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Acompañados por algunos seguidores mexicanos y después de despedir a sus jugadores —quienes no dejaron pasar la oportunidad de agradecer el respaldo desde la cancha—, los hinchas japoneses comenzaron con la labor.
Uno a uno tomaron las bolsas azules que habían utilizado durante el encuentro y se distribuyeron por las distintas zonas del inmueble para recoger vasos, cartones y restos de comida.
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La imagen no tardó en replicarse por todo el estadio, provocando que más personas se sumaran a la iniciativa. Así, entre sonrisas y gestos de cooperación, mexicanos y japoneses hicieron equipo para devolver cada sección de la grada en condiciones impecables, mostrando que el respeto y la conciencia colectiva también forman parte de la fiesta mundialista.
Con el estadio limpio y el deber cumplido, ambas aficiones cambiaron nuevamente el ritmo: de la limpieza a la celebración. En las inmediaciones del inmueble, la noche continuó entre cánticos, fotografías y festejos.
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