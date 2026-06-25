Universal Deportes | 25-06-26 | 13:43 | Actualizada | 25-06-26 | 13:43 |

Ecuador se jugará este jueves ante Alemania la clasificación para dieciseisavos de final con dos cambios con respecto al once que empató con Curazao, mientras que , ya clasificada, rota poco y hace apenas dos retoques en defensa.

Ecuador vs Alemania | Acciones destacadas del partido

Universal Deportes 02:51 PM

Entretiempo | Ecuador (1-1) Alemania

Universal Deportes 02:45 PM

Se agregan cuatro minutos al primer tiempo.

Universal Deportes 02:43 PM

Primera tarjeta amarilla del partido para Piero Hincapié.

Universal Deportes 02:31 PM

Se reaunuda el partido.

Universal Deportes 02:28 PM

Pausa de hidratación | Marcador Ecuador (1-1) Alemania

Universal Deportes 02:11 PM

¡Gol de Ecuador!

Nilson Angulo rescata el empate en el 9´.

Universal Deportes 02:05 PM

Gol de Alemania

Leroy Sané en el 2´

¿Cómo llegarán Ecuador y Alemania a la tercera jornada de la Fase de Grupos?

El técnico de la Tri, Sebastián Beccacece, va a dar entrada a Joel Ordóñez y Nilson Angulo, en sustitución de Jordy Alcívar y Pervis Estupiñán.

De esta forma, Ecuador saldrá con Hernán Galíndez; Alan Franco; Piero Hincapié, Joel Ordóñez, Willian Pacho; Pedro Vite, Moisés Caicedo, John Yeboah; Nilson Angulo, Gonzalo Plata y Enner Valencia.

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Enner Valencia sostiene el emblema de la selección de Ecuador, durante la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: AFP
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Por su parte, Alemania va a salir con Antonio Rüdiger y David Raum como principales novedades. El central del Real Madrid sustituirá al lesionado Nico Schlotterbeck y Raum, a Nathaniel Brown.

El once del seleccionador Julian Nagelsmann será el formado por Manuel Neuer, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Joshua Kimmich, David Raum; Aleksandar Pavlović, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Felix Nmecha; Leroy Sané y Kai Havertz.

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Alemania juega sin ningún tipo de presión. La Mannschaft ya está clasificada como líder del Grupo E tras arrasar a Curazao (7-1) y remontar ante Costa de Marfil (2-1) en las dos primeras jornadas.

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Ecuador y Alemania en la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Fotos: AFP
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Por su parte, Ecuador está obligada a ganar, algo que nunca ha conseguido ante el cuadro germano, y a esperar otros resultados para poder avanzar a los cruces.

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Ante de esta 'final', cayó en el último minuto contra Costa de Marfil (1-0) y no pasó del empate sin goles con Curazao.

El partido se jugará el MetLife Stadium de Nueva Jersey, que acogerá la final del campeonato, a partir de las 16.00 hora local (20.00 GMT) y estará arbitrado por la estadounidense Tori Penso.

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