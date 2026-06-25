Ecuador se jugará este jueves ante Alemania la clasificación para dieciseisavos de final con dos cambios con respecto al once que empató con Curazao, mientras que Alemania, ya clasificada, rota poco y hace apenas dos retoques en defensa.

Ecuador vs Alemania | Acciones destacadas del partido

Universal Deportes 02:51 PM Entretiempo | Ecuador (1-1) Alemania

Universal Deportes 02:45 PM Se agregan cuatro minutos al primer tiempo.

Universal Deportes 02:43 PM Primera tarjeta amarilla del partido para Piero Hincapié.

Universal Deportes 02:31 PM Se reaunuda el partido.

Universal Deportes 02:28 PM Pausa de hidratación | Marcador Ecuador (1-1) Alemania

Universal Deportes 02:11 PM ¡Gol de Ecuador! Nilson Angulo rescata el empate en el 9´.

Universal Deportes 02:05 PM Gol de Alemania Leroy Sané en el 2´

¿Cómo llegarán Ecuador y Alemania a la tercera jornada de la Fase de Grupos?

El técnico de la Tri, Sebastián Beccacece, va a dar entrada a Joel Ordóñez y Nilson Angulo, en sustitución de Jordy Alcívar y Pervis Estupiñán.

De esta forma, Ecuador saldrá con Hernán Galíndez; Alan Franco; Piero Hincapié, Joel Ordóñez, Willian Pacho; Pedro Vite, Moisés Caicedo, John Yeboah; Nilson Angulo, Gonzalo Plata y Enner Valencia.

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Enner Valencia sostiene el emblema de la selección de Ecuador, durante la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: AFP

Por su parte, Alemania va a salir con Antonio Rüdiger y David Raum como principales novedades. El central del Real Madrid sustituirá al lesionado Nico Schlotterbeck y Raum, a Nathaniel Brown.

El once del seleccionador Julian Nagelsmann será el formado por Manuel Neuer, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Joshua Kimmich, David Raum; Aleksandar Pavlović, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Felix Nmecha; Leroy Sané y Kai Havertz.

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Alemania juega sin ningún tipo de presión. La Mannschaft ya está clasificada como líder del Grupo E tras arrasar a Curazao (7-1) y remontar ante Costa de Marfil (2-1) en las dos primeras jornadas.

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Ecuador y Alemania en la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Fotos: AFP

Por su parte, Ecuador está obligada a ganar, algo que nunca ha conseguido ante el cuadro germano, y a esperar otros resultados para poder avanzar a los cruces.

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Ante de esta 'final', cayó en el último minuto contra Costa de Marfil (1-0) y no pasó del empate sin goles con Curazao.

El partido se jugará el MetLife Stadium de Nueva Jersey, que acogerá la final del campeonato, a partir de las 16.00 hora local (20.00 GMT) y estará arbitrado por la estadounidense Tori Penso.