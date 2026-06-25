[Publicidad]
Ecuador se jugará este jueves ante Alemania la clasificación para dieciseisavos de final con dos cambios con respecto al once que empató con Curazao, mientras que Alemania, ya clasificada, rota poco y hace apenas dos retoques en defensa.
Ecuador vs Alemania | Acciones destacadas del partido
Universal Deportes 02:51 PM
Entretiempo | Ecuador (1-1) Alemania
Universal Deportes 02:45 PM
Se agregan cuatro minutos al primer tiempo.
Universal Deportes 02:43 PM
Primera tarjeta amarilla del partido para Piero Hincapié.
Universal Deportes 02:31 PM
Se reaunuda el partido.
Universal Deportes 02:28 PM
Pausa de hidratación | Marcador Ecuador (1-1) Alemania
Universal Deportes 02:11 PM
¡Gol de Ecuador!
Nilson Angulo rescata el empate en el 9´.
Universal Deportes 02:05 PM
Gol de Alemania
Leroy Sané en el 2´
¿Cómo llegarán Ecuador y Alemania a la tercera jornada de la Fase de Grupos?
El técnico de la Tri, Sebastián Beccacece, va a dar entrada a Joel Ordóñez y Nilson Angulo, en sustitución de Jordy Alcívar y Pervis Estupiñán.
De esta forma, Ecuador saldrá con Hernán Galíndez; Alan Franco; Piero Hincapié, Joel Ordóñez, Willian Pacho; Pedro Vite, Moisés Caicedo, John Yeboah; Nilson Angulo, Gonzalo Plata y Enner Valencia.
Lee también Sheinbaum felicita a la Selección Mexicana, tras su victoria contra Chequia en el Mundial 2026
Por su parte, Alemania va a salir con Antonio Rüdiger y David Raum como principales novedades. El central del Real Madrid sustituirá al lesionado Nico Schlotterbeck y Raum, a Nathaniel Brown.
El once del seleccionador Julian Nagelsmann será el formado por Manuel Neuer, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Joshua Kimmich, David Raum; Aleksandar Pavlović, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Felix Nmecha; Leroy Sané y Kai Havertz.
[Publicidad]
Alemania juega sin ningún tipo de presión. La Mannschaft ya está clasificada como líder del Grupo E tras arrasar a Curazao (7-1) y remontar ante Costa de Marfil (2-1) en las dos primeras jornadas.
Lee también Javier Aguirre se ilusiona con esta generación tras tras el paso perfecto en el Mundial: “No les quema la pelota”
Por su parte, Ecuador está obligada a ganar, algo que nunca ha conseguido ante el cuadro germano, y a esperar otros resultados para poder avanzar a los cruces.
[Publicidad]
Ante de esta 'final', cayó en el último minuto contra Costa de Marfil (1-0) y no pasó del empate sin goles con Curazao.
El partido se jugará el MetLife Stadium de Nueva Jersey, que acogerá la final del campeonato, a partir de las 16.00 hora local (20.00 GMT) y estará arbitrado por la estadounidense Tori Penso.
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Gobierno de Ecatepec rehabilita boulevard Quetzalcóatl en Ciudad Azteca; 2 mil 500 habitantes se verán beneficiados
Descubre y Compra
Prime Day 2026: pantalla LG de 65 pulgadas con hasta 45% de descuento; ahorra más de 20 mil pesos
Tendencias
Registro obligatorio de telefonía; ¿qué pasa si no vinculas tu línea antes de la nueva fecha límite?
Techbit
20 modelos de celulares que ya pueden actualizarse con Android 17