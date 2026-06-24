Javier Aguirre apareció relajado, con una sonrisa y hasta espacio para las bromas, después de la victoria de México por 3-0 sobre República Checa. El técnico celebró el paso perfecto de la Selección Mexicana en la fase de grupos, aunque dejó claro que el camino apenas comienza.

El estratega reconoció que el equipo tuvo dificultades durante el arranque del encuentro, pero destacó la capacidad de reacción de sus futbolistas para corregir sobre la marcha y encontrar los goles en la segunda mitad.

“Siento que vas aprendiendo de tus errores. Si no lo haces, eres inepto. Me seguiré equivocando. Nunca dejas de aprender. Estoy tranquilo”, expresó Aguirre, quien además destacó que sus jugadores “dejaron el egoísmo y trabajan por el equipo”.

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A pesar de los nueve puntos obtenidos, Aguirre evitó caer en excesos de confianza. Para el entrenador, los resultados tienen valor, pero el verdadero objetivo consiste en mantener el crecimiento del equipo rumbo a los siguientes compromisos.

México derrota 3-0 a Chequia para sellar paso perfecto en el Mundial 2026 / Foto: Carlos Mejía

“Lo importante es ganar. Ojalá se juegue bien y se gane”, señaló el técnico, quien destacó que México ha mejorado en mentalidad. “No nos detengamos hasta aquí, este equipo tiene casta y hambre”, añadió.

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Uno de los temas que más entusiasmo le provocó fue la aparición de jóvenes como Gil Mora, Mateo y Obed. Aguirre considera que esta generación llega con personalidad, talento y sin miedo a asumir responsabilidades en los momentos importantes.

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“Es una generación de mexicanos jóvenes, no les quema la pelota. Estoy encantado con ellos”, afirmó el entrenador, quien ve en estos futbolistas “una buena base para lo que sigue”.

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El técnico también destacó el ambiente que existe dentro del vestidor. La combinación entre futbolistas con experiencia mundialista y jóvenes que apenas comienzan fortalece a un grupo que, según él, mantiene la humildad y el compromiso colectivo.

“Como líder tengo un equipo espectacular, hemos hecho un buen equipo”, aseguró Aguirre. Ya con el boleto en la siguiente ronda, cerró con su habitual serenidad: “Soy malo para soñar. Prefiero no soñar. Voy día a día”.