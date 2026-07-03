Este viernes, 3 de julio, las selecciones de Colombia y Ghana se medirán en el Estadio de Kansas City para jugarse la vida por un boleto a los Octavos de Final de la Copa del Mundo de 2026.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido correspondiente a la ronda de los Dieciseisavos de Final del torneo de la FIFA.

¿Cómo llegarán Colombia y Ghana a los 16vos de Final del Mundial de 2026?

Si se creyó que las primeras dos victorias de Colombia no eran para prender fuegos artificiales, el empate con Portugal en el cierre de la fase de grupos confirmó que el equipo de Néstor Lorenzo va en serio.

Los colombianos se medirán con Ghana por un pase a los Octavos de Final, después de concluir la fase de grupos como líderes. Y si bien el encuentro con uno de los favoritos al título terminó 0-0, Colombia debió haber ganado.

Y en un Mundial en el que Harry Kane y Michael Olise brillan, Colombia tiene como carta de gol a otro destacado atacante del Bayern Munich: Luis Díaz.

Lee también México vs Inglaterra no cambia de hora; se mantiene a las 18:00 horas

[Publicidad]

Colombia agradeció el apoyo que ha recibido en México durante el Mundial: “Nos sentimos como en casa” / FOTO: Imago7

Del otro lado, Colombia tendrá un rival cuyo estilo conoce bien: el actual seleccionador de Ghana, el portugués Carlos Queiroz, estuvo al frente de los cafeteros entre 2019 y 2020, por lo que podría ser una de las claves.

Los africanos han ido de más a menos en el Mundial y deben reaccionar rápido si no quieren decir adiós. Iniciaron su andadura mundialista con una victoria 1-0 sobre Panamá, igualaron con Inglaterra 0-0 y cayeron frente a Croacia por 2-1.

Ante la selección cafetera, se espera que adopten una postura más agresiva, cumpliendo la promesa hecha luego de una serie de polémicas en el duelo con Inglaterra por la segunda jornada de la fase de grupos, para no dejar espacio a especulaciones.

[Publicidad]

Lee también Gilberto Mora y el vínculo con Cruz Azul que pocos aficionados conocen