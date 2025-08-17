Toluca y Pumas protagonizaron un intenso empate en la jornada 5 del Apertura 2025, donde los campeones de la Liga MX vinieron de atrás para no caer frente a los felinos. Tras el encuentro, los entrenadores de ambos clubes se enfrascaron en un intercambio de declaraciones.

Efraín Juárez declaró que los Diablos Rojos poseen un presupuesto mayor al de los Pumas, unas palabras que molestaron al Turco Mohamed, quien le respondió en la rueda de prensa recordando su paso por el club universitario.

"Efraín (Juárez) dijo recién que tenemos más presupuesto nosotros y puede ser que pase por ahí, pero a mí me tocó dirigir Pumas y llegué a Semifinales con un presupuesto más escueto que el que tienen ahora, no hay que hablar de los rivales. Cada uno juega como quiere y como puede".

En Pumas llegue a semis con menos presupuesto: Antonio Turco Mohamed 🗣️ pic.twitter.com/U8BFv82W4d — Pumas En La Piel (@PumasELP) August 17, 2025

Los auriazules sorprendieron con su desempeño en el Nemesio Díez, ya que llegaban como víctimas, pero el equipo de Efraín Juárez tuvo contra las cuerdas a los actuales campeones de la Liga MX, algo que les reconoció Mohamed.

"Pumas hizo un partido serio, tuvo muchas llegadas por el lado izquierdo, por ahí fue el gol, pero los resultados siempre son justos, no tengo queja porque nos faltó un poco más de contundencia para ganar este partido, pero seguimos aprendiendo y nos dejará mucha enseñanza este partido. Y Tenemos que ser más contundentes, al primer minuto tuvimos un mano a mano y no lo concretamos".

Toluca ahora centra su atención en la Leagues Cup, torneo donde enfrenta al Orlando City en los cuartos de final. Los Diablos viajan esta misma semana a California para buscar su pase a las semifinales y acercarse a un campeonato más bajo el mando del Turco Mohamed.

El encuentro frente al cuadro de la MLS se juega este miércoles 20 de agosto en punto de las 17:00 horas.