Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 5 del Apertura 2025; HOY, domingo 17 de agosto

La jornada 5 está cerca de culminar, y para este domingo tenemos dos juegos con el que se baja el telón de la quinta fecha del Apertura 2025 de la Liga MX, te contamos todos los detalles para que sigas cada juego.

Después de un sábado muy ajetreado, con un total de cinco partidos en un solo día, el fin de semana cierra con solamente dos duelos. Para esta fecha dominical, tenemos a los Gallos Blancos del Querétaro frente al Atlas; más tarde juegan Monterrey contra Mazatlán.

Para esta fecha, se espera no se repita lo del día anterior, donde se registró violencia en tres recintos. A las afueras del estadio Cuauhtémoc hubo un muerto por impacto de bala, en el Akron agredieron a familiares de Ángel Zaldívar (jugador del FC Juárez), y también se registraron riñas durante y después del Tigres vs América.

Los Gallos Blancos del Querétaro reciben al Atlas en el Estadio Corregidora, con la esperanza de poder sumar su primera victoria del torneo, así como sus primeros puntos. Por su parte, los zorros quieren sacudirse la salida de Gonzalo Pineda con un triunfo para escalar peldaños en la clasificación.

Rayados y Mazatlán se encargan de cerrar la jornada 5 del Apertura 2025. Los regiomontanos son amplios favoritos sobre los Cañoneros, pero también se espera que sea un duelo muy cerrado por el presente de ambas escuadras.

Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 5, hoy domingo 17 de agosto

Querétaro vs Atlas

Horario: 16:00 horas

Transmisión: TUBI

Lugar: Estadio Corregidora

Monterrey vs Mazatlán