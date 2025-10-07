MLB: Horario y canales para ver EN VIVO las Series Divisionales, HOY, martes 7 de octubre; Yankees podrían ser eliminados

Más Información

Este martes continúa la actividad de la Postemporada de las Grandes Ligas con los Juegos 3 de las Series Divisionales en la Liga Americana.

Blue Jays vs Yankees y Mariners vs Tigers, los encuentros de este día, en los que la novena de Nueva York podría quedar eliminada en manos de Toronto.

Yankees fue derrotado por paliza dos veces en Toronto, 10-1 y 13-7. Los Azulejos anotaron la mayor cantidad de carreras de cualquier equipo en sus dos primeros juegos de Postemporada.

Los equipos que toman una ventaja 2-0 en una serie de postemporada al mejor de cinco han ganado 80 de 90 veces, incluyendo 54 barridas.

El zurdo Carlos Rodón (18-9) abrirá por los Yankees y Shane Bieber, ganador del Cy Young de la Liga Americana en 2020, lo hará por los Azulejos.

¿Cuándo y dónde ver la Postemporada este martes 7 de octubre?

Por otra parte, la serie entre Mariners de Seattle y Tigers que hoy continúa en Detroit, se encuentra equilibrada con un triunfo por bando.

  • Mariners vs Tigers/ 14:00 horas/ Caliente TV y FOX
  • Blue Jays vs Yankees/ 18:00 horas/ Caliente TV y FOX
