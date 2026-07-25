Universal Deportes | 25-07-26 | 14:20 |

La jornada 1 de la dejó un partidazo entre los Mineros de Zacatecas y Correcaminos, que empataron 3-3 en una tarde con polémica y protesta histórica.

El estadio Carlos Vega Villalba fue testigo de una manifestación conjunta por los jugadores de ambos equipos a raíz de la abolición del ascenso y descenso en el futbol mexicano.

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Después de que la árbitra Diana Pérez Borja diera el silbatazo inicial, el equipo de Mineros pasó un minuto haciendo pases hacia atrás o laterales, mientras que los jugadores de Correcaminos no presionaron a su rival y los locales tampoco se movían buscando el ataque.

La queja duró un minuto, después empezaron a jugar con normalidad. De hecho, al minuto 20 se abrió el marcador gracias a un gol de Duván Mina. Antes de que termine el primer tiempo, Mauro Pérez empató el partido.

Un doblete agónico de José Ávila, más los goles de Oliver Pérez y Omar Islas, sellaron el 3-3 final.

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Por ahora, ninguno de los clubes ni la Liga se pronunciaron al respecto.

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