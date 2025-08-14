Millonario equipo árabe busca robarse a estrella de la Liga MX; pondría varios millones de dólares sobre la mesa

La Liga MX estaría muy cerca de perder a otra de sus grandes estrellas en este Apertura 2025, luego de darse a conocer el interés de uno de los equipos árabes más importantes por un elemento que brilló en el futbol mexicano.

Luego de semanas de incertidumbre, todo parece indicar que Esteban Andrada, arquero argentino de Rayados de Monterrey, tendrá un nuevo destino muy lejos de tierras regias.

De acuerdo con información compartida por Fox Sports, el veterano portero estaría siendo seguido por el Al-Najma de Arabia Saudita, equipo que incluso ya inició los acercamientos para preguntar por sus servicios.

Andrada, quien perdió su puesto titular ante la llegada de Santiago Mele, aprovecharía los reflectores tras su buena participación en el Mundial de Clubes para buscar un buen acuerdo económico.

Se espera que en los próximos días las negociaciones avancen, sabiendo que el dinero no es problema para el conjunto saudí, que podría ofrecer varios millones de dólares por el arquero.