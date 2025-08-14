Keylor Navas presume al mundo su debut con Pumas: "Espectacular conexión en CU"

Keylor Navas vivió hace unos días un momento especial en México al debutar de manera oficial en la histórica cancha del Estadio Olímpico Universitario, inmueble que se vistió de gala para recibir al exjugador del Real Madrid.

Con Necaxa como rival, el arquero de la Selección de Costa Rica se presentó ante su afición, teniendo algunos momentos destacados en el juego y siendo reconocido por su labor como líder en el campo.

La experiencia de Navas, quien ha jugado en los mejores estadios del mundo, quedó marcada en el tico, quien, luego de la lluvia de emociones, no dudó en compartir un emotivo video para presumir al mundo su nueva etapa.

Lee también Allan Saint-Maximin manda contundente mensaje; "América es el Real Madrid del continente"

Mediante su canal de YouTube, Navas mostró un video de todo lo que vivió en su estreno en CU. En ese material, que rápidamente sumó 24 mil vistas en menos de 24 horas, se ve a la afición alegrarse por tenerlo en la plantilla.

Con gritos y aplausos, la fanaticada auriazul respaldó a su guardameta, quien mostró cómo vivió el salto a la cancha y cómo dio indicaciones a sus compañeros, invitándolos a entregarse por completo y hacer que se respete su casa.

Lee también Marc Crosas deja en ridículo a David Faitelson ; "Con dinero baila el perro"

"Vamos a ser un equipo inteligente y sólido. Hemos hablado en la semana de lo que tenemos que hacer. No se puede escapar, estamos en nuestra casa y se respeta, la afición se respeta", se puede escuchar decir a Navas.

Luego de los noventa minutos, Pumas no pudo cerrar con broche de oro el debut del experimentado guardameta, quien concluyó afirmando que ha sido un día que jamás olvidará.