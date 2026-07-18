A un día de que se lleve a cabo la final de la Copa del Mundo en el estadio MetLife de Nueva York/Nueva Jersey, el Comisionado Presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, asistió a una reunión junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

A través de una publicación en Instagram, Mikel compartió una serie de fotos de la reunión, a la cual acudieron los representantes de México, Estados Unidos, Canadá, y los países participantes del Mundial.

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"Reunión en Nueva York con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente Donald Trump. Presentes autoridades y representantes de los países anfitriones y de las Federaciones de la Copa del Mundo 2026", escribió Mikel.

Para Trump e Infantino, la organización de la Copa del Mundo ha sido todo un éxito, y México rompió récords de audiencia en todos sus partidos.