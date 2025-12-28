Miguel Borja ya está en México; Cruz Azul encuentra a su nuevo referente ofensivo

Miguel Borja llegó este domingo a la Ciudad de México para convertirse en el primer refuerzo de Cruz Azul rumbo al Clausura 2026. El delantero colombiano apunta a ser el nuevo referente del ataque cementero tras la salida de Ángel Sepúlveda a Chivas, en una apuesta directa por recuperar el peso ofensivo del equipo.

Tras disfrutar de unas vacaciones, Borja pisó suelo mexicano con expectativas altas. El atacante sabe que su olfato goleador será clave si desea que La Máquina vuelva a ser protagonista en la Liga MX y mantenerse “en el radar rumbo al Mundial 2026” con su selección.

El plan inmediato ya está definido. Este lunes realizará exámenes médicos y físicos en La Noria y, de superarlos, se integrará de forma inmediata a la pretemporada, será espera que sea presentado de manera oficial en los primeros días del 2026. En el entorno del club confían en que no exista ningún contratiempo.

Lee también: Afición de Irapuato y Chivas desatan riña afuera del Estadio Sergio León Chávez

Borja firmará un contrato por dos años con Cruz Azul, con opción a uno más. Aunque la cifra oficial no se ha revelado, se estima que el colombiano percibirá cerca de dos millones de dólares anuales, en una operación que se manejó bajo variables y acuerdos previamente pactados.

¡LLEGÓ EL NUEVO REFUERZO DE LA MÁQUINA! 🚂



Miguel Borja ya está en la CDMX. El jugador colombiano mañana realizará los estudios médicos y físicos para formar por dos años. pic.twitter.com/tkANHef9bm — Universal Deportes (@UnivDeportes) December 29, 2025

El delantero ya contaba con un acuerdo de palabra con la directiva cementera, a falta de resolver detalles contractuales. Los puntos mencionados quedaron totalmente definidos en los últimos días, lo que permitió cerrar la negociación sin mayores sobresaltos.

El problema actual para Cruz Azul pasa por el cupo de No Formado en México. El club no tiene una plaza disponible, por lo que se buscará acelerar la salida de Mateusz Bogusz u otro extranjero. En semanas previas se habló de “posibles movimientos” de Carlos Rotondi o Lolo Faravelli.

Lee también: Chivas ilusionan a su afición para el Clausura 2026 tras golear al Irapuato

En lo deportivo, Borja llega con números sólidos. Desde 2022 con River Plate disputó 159 partidos, anotó 62 goles y dio 10 asistencias. Además, su pasado ganador, con Copa Libertadores incluida con Atlético Nacional, pesó en la decisión final de la directiva celeste.