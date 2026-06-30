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Este martes, 30 de junio, la Selección Mexicana se jugará la vida en el Estadio Ciudad de México. Sin margen de error, los dirigidos por Javier Aguirre disputarán los Dieciseisavos de Final de la Copa del Mundo de 2026 con la siguiente alineación:
- Portería: Raúl Rangel.
- Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo.
- Medios: Erik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora.
- Delanteros: Raúl Jiménez, Julián Quiñones, Roberto Alvarado.
Después de cerrar la Fase de Grupos con paso perfecto, el Tricolor deberá triunfar ante Ecuador si desea avanzar a los Octavos de Final del torneo de la FIFA.
🔴 Mundial 2026: México vs Ecuador EN VIVO - 16vos de Final
Por la parte de la escuadra ecuatoriana, ésta es su alineación
- Portería: Hernán Galíndez.
- Defensas: Piero Hincapié, Joel Ordóñez, Willian Pacho.
- Medios: Pedro Vite, Alan Franco, Moisés Caicedo.
- Delanteros: John Yeboah, Enner Valencia, Gonzalo Plata, Nilson Angulo.
El partido empezará a las ocho de la noche, en tiempo del centro de México, tras sufrir un retraso a causa de las condiciones climatológicas en la capital del país.
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