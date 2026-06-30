La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este martes festejar con "respeto" y "responsabilidad" durante el partido de dieciseisavos del Mundial de Futbol que enfrentará a la selección mexicana y ecuatoriana en la capital del país, tras la multitudinarias concentraciones desde el arranque del torneo internacional.

"Es importante el respeto siempre a todos los demás y también que recojan su basura cuando se van", declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria, en referencia a las toneladas de residuos que los aficionados dejaron en los festejos tras las últimas victorias de la selección mexicana en la Copa del Mundo 2026.

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En este sentido, Sheinbaum señaló que entiende la "alegría", pero reclamó a los mexicanos ser "respetuosos" después de que, en la noche del lunes, aficionados se congregaron en las inmediaciones del hotel donde se alojaba la selección de Ecuador para entonar diferentes canciones.

Asimismo, la presidenta recordó que la basura que dejan las celebraciones tiene que ser recogida por los trabajadores de la limpieza, si bien subrayó que ha habido "saldo blanco" en cuanto a víctimas y que más de 800 mil personas han participado en los festejos.

"Que se haga con responsabilidad. Confiamos en las mexicanas y los mexicanos que lo harán con responsabilidad", insistió.

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México se enfrentará a Ecuador este martes en su cruce de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, que tendrá lugar en el Estadio Ciudad de México (antes conocido como Azteca), por lo que se prevé celebraciones multitudinarias si el combinado mexicano logra el pase a octavos de final.