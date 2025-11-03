Este verano ha estado lleno de actividad para las Selecciones Mexicanas con límite de edad, y ahora es el turno de México Sub-17 de hacer su presentación en el Mundial 2025 de la especialidad frente a Corea del Sur en Catar.

El equipo liderado por Carlos Cariño enfrenta este reto sin Gilberto Mora, el gran ausente que se perfilaba para estar junto al resto del grupo, pero los directivos optaron por dejar descansar al talentoso juvenil de los Xolos de Tijuana, quien ya tuvo actividad en el Mundial Sub-20 en septiembre y octubre.

A pesar de esa sensible baja, el equipo mexicano cuenta con futbolista de gran calidad como Máximo Reyes Nájera, Lucca Vuoso (hijo de Matías Vuoso) y Aldo Patricio De Nigris (hijo de Aldo De Nigris).

Para este Mundial Sub-17 2025 habrá un total de 48 selecciones, de las cuales las primeras dos de cada grupo más los ocho mejores terceros avanzan de ronda, por lo que es crucial que el Tri sume en esta primera aparición.

"Vamos ir partido a partido en busca de los más alto".



Las palabras de Carlos Cariño, DT de nuestra Selección, previo al debut en la justa mundialista.

Además de compartir grupo con Corea del Sur, México comparte grupo con Costa de Marfil y Suiza en el sector F. En su última aparición en la Copa del Mundo Sub-17 (2023), la Selección Mexicana avanzó a octavos como segundo lugar, pero fueron goleados 5-0 por Mali.

¿A qué hora y dónde ver el México vs Corea del Sur en el Mundial Sub-17?