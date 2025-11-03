México Sub-17 Femenil: ¿Cuándo juega vs Países Bajos por el pase a la final del Mundial?

Más Información
Luego de una gran victoria (5-4) en penaltis ante Italia este domingo en la Copa del Mundo Sub-17 en Marruecos, la Selección Mexicana Femenil sigue con vida en el torneo de la categoría, logrando su pase a la ronda de semifinales.
La escuadra de Miguel Gamero, que ha logrado encontrar un espectacular orden defensivo, se instaló entre los cuatro mejores combinados del torneo, compartiendo ese lugar de privilegio con Brasil, Corea del Norte y Países Bajos, este último su rival en la antesala del juego por el título.
El equipo europeo, que dejó en el camino a Francia en una larga y compleja tanda de penaltis con marcador de (6-7), también eliminó a Estados Unidos y repetirá un duelo con México, al que ya enfrentó en la etapa de grupos.
El antecedente entre ambos equipos fue favorable para el Tricolor, que logró ante la Naranja Mecánica el triunfo (1-0), gracias a la anotación de Citlalli Reyes, quien en la recta final le dio la victoria al combinado azteca.
Con ese resultado y la confianza en lo más alto, el equipo mexicano buscará seguir soñando, entregando partidos inteligentes y contundentes para alcanzar el encuentro que tanto anhelan ante Brasil o Corea del Sur.
¿Dónde ver Semifinales del Mundial Sub-17?
- Fecha: Miércoles 5 de noviembre
- Hora: Brasil vs Corea del Norte: 9:30 horas del centro de México | México vs Países Bajos 13:00 horas
- Transmisión: ViX
