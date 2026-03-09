México vs Brasil: ¿Quiénes son los cuatro jugadores que se suman al partido de leyendas?

El domingo 19 de abril será un día bastante especial para el futbol de nuestro país.

En punto de las 17:00 horas, el balón rodará en el estadio Azteca y México y Brasil se enfrentarán en un partido de Leyendas.

El Coloso de Santa Úrsula reunirá a los 18 mejores jugadores en la historia del Tricolor y de La Verdeamarela, previo a la Copa del Mundo de 2026.

De momento, todavía no están confirmadas las 36 figuras que participarán en el encuentro.

Aunque, poco a poco, comienzan a revelarse algunos nombres, para que la afición mexicana comience a ilusionarse con la presencia de grandes futbolsitas.

Lee También Video: Cruzeiro y Atlético Mineiro se enfrascan en pelea campal

Por parte de México, ya es un hecho que Rafael Márquez, Cuauhtémoc Blanco, Jared Borgetti, Miguel Layún, Andrés Guardado y Pável Pardo estarán presentes.

Mientras que, de Brasil, Ronaldinho, Kaká, Roberto Carlos, Ronaldo, Marcelo y Adriano están confirmados para el histórico duelo.

Recientemente, se anunció que otras "cuatro figuras icónicas del futbol se unen al encuentro".

Al Tri, se suman Oribe Peralta y Braulio Luna; a La Verdeamarela, Lúcio y Maicon.

Los cuatro jugadores son auténticas leyendas de sus respectivos países, por lo que su presencia engalana el partido.

Para dimensionar lo que cada uno representa, basta con echar un vistazo a sus trayectorias.

Oribe Peralta jugó 67 partidos con la camiseta de la Selección Mexicana y marcó 25 goles.

Lee También Rayados quiere lastimar a Cruz Azul en CONCACAF: "El que pega primero pega dos veces"

Además, ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2011 con la Sub-22 y en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 con la Sub-23; en ambos torneos, fue convocado como refuerzo.

Con la Mayor, levantó la Copa Oro y la Copa Concacaf; los dos trofeos en 2015.

El Cepillo representó a México en dos Copas Ameríca (2011 y 2016), dos Copas del Mundo (Brasil 2014 y Rusia 2018) una Copa Conferaciones (2017).

Por su parte, Braulio Luna portó la camiseta tricolor en 33 goles y contribuyó con dos anotaciones.

De igual forma, conquistó la Copa Oro (1998) con la Selección Mexicana, participó en dos Mundiales (Francia 1998 y Corea-Japón 2002) y una Copa Confederaciones (1997).

Por el lado de Brasil, Lúcio participó en 105 encuentros con su selección y, a pesar de haber sido defensa central, aportó cuatro tantos.

El zaguero disputó tres Copas del Mundo con La Verdeamarela (Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010), cuatro ediciones de la Copa Confederaciones (2001, 2003, 2005 y Sudáfrica 2009) y una Copa América (2011).

Fue campeón del Mundial en 2002 y de dos Conferaciones (2005 y 2009).

Mientras que Maicon jugó 76 encuentros con Brasil y marcó siete anotaciones.

Además, formó parte de las Copas del Mundo de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014; de las Copas América de 2004, 2007 y 2011 (ganó las dos primeras); y de la Conferaciones de 2005 y 2009 que conquistó.