Champions League: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la ida de los octavos de final?

Finalmente, los octavos de final de la Temporada 2025-26 de la Champions League se ponen en marcha esta semana.
Luego de que se disputaran los Play-Offs y se definieran los últimos ocho invitados a la ronda de eliminación directa, este martes y miércoles se jugarán los partidos de ida entre los mejores 16 clubes de Europa.
Arsenal, Atalanta, Atlético de Madrid, Barcelona, Bayer Leverkusen, Bayern de Múnich, Bodo/Glimt, Chelsea, Galatasaray, Liverpool, Manchester City, Newcastle United, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Sporting de Lisboa y Tottenham son los equipos que se mantienen con vida y con la ilusión de llegar a Budapest, donde se jugará la final de esta edición.
Dichos conjuntos, sueñan con levantar la Orejona en la Puskas Arena de Hungría el sábado 30 de mayo.
Cada uno de los partidos que se jugarán será más que importante, sobre todo porque cada club tratará de sacar ventaja de la localía.
Por tal motivo, los ocho equipos que clasificaron directamente a los octavos y que evitaron los Play-Offs tendrá la ventaja de disputar la vuelta en casa.
Es decir, Arsenal, Bayern de Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City contarán con el apoyo de su afición para amarrar su boleto a los cuartos de final.
Sin embargo, primero tendrán que afrontar la ida esta semana en la casa de sus rivales. Todo está listo para los primeros capítulos de los octavos de final.
¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la ida de los octavos de final de la Champions League?
- Galatasaray vs Liverpool
- Fecha: Martes 10 de marzo
- Hora: 11:45
- Estadio: RAMS Park
- Transmisión: TNT Sports/HBO Max
- Newcastle United vs Barcelona
- Fecha: Martes 10 de marzo
- Hora: 14:00
- Estadio: St. James Park
- Transmisión: HBO MAX
- Atlético de Madrid vs Tottenham
- Fecha: Martes 10 de marzo
- Hora: 14:00
- Estadio: Riyadh Air Metropolitano
- Transmisión: TNT Sports/HBO Max
- Atalanta vs Bayern de Múnich
- Fecha: Martes 10 de marzo
- Hora: 14:00
- Estadio: New Balance Arena
- Transmisión: FOX One
- Bayer Leverkusen vs Arsenal
- Fecha: Miércoles 11 de marzo
- Hora: 11:45
- Estadio: BayArena
- Transmisión: FOX One
- Paris Saint-Germain vs Chelsea
- Fecha: Miércoles 11 de marzo
- Hora: 14:00
- Estadio: Parque de los Príncipes
- Transmisión: FOX One
- Bodo/Glimt vs Sporting de Lisboa
- Fecha: Miércoles 11 de marzo
- Hora: 14:00
- Estadio: Aspmyra
- Transmisión: FOX One
- Real Madrid vs Manchester City
- Fecha: Miércoles 11 de marzo
- Hora: 14:00
- Estadio: Santiago Bernabéu
- Transmisión: TNT Sports/HBO Max
