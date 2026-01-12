México conquista el NFL Flag Footbal Championships Americas 2026 tras derrotar a Panamá

México femenino se impuso 19-18 a Panamá para proclamarse campeón del 'NFL Flag Football Championships Americas 2026' realizado en Monterrey, Nuevo León, que también tuvo como participantes a selecciones 15U de Brasil, Puerto Rico y Canadá.

"Felicito a todas las jóvenes jugadoras y equipos que vinieron a México para participar en este torneo internacional y de manera muy especial a las jugadoras mexicanas por obtener este importante triunfo", afirmó Arturo Olivé, director general de NFL México al final del evento.

El 'NFL Flag Football Championships Americas' fue organizado gracias a la asociación de la división internacional de 'NFL Flag International' y NFL México para promover este deporte, que según cifras de la National Football League es el de más rápido crecimiento en el mundo.

"Esta disciplina promueve la actividad física a través del compañerismo, la equidad y el respeto y formará parte por primera vez entre los deportes olímpico en Los Angeles 2028", subrayó Olivé.

NFL Flag Championships Americas 2026 Mexico | MVP Maria Ze González



Entre los reconocimientos destacados, María González recibió el premio de MVP de la final (Most Valuable Player). Ella expresó su emoción, dedicando el logro a Cancún, la familia Mayas y México. pic.twitter.com/nDN9K41rdL — Tocho México (@TochoMexico) January 13, 2026

Canadá se llevó el tercer lugar del torneo con su victoria 26-7 sobre Puerto Rico.

La mexicana María González fue reconocida como Jugadora Más Valiosa. Además de González, recibió un reconocimiento la jugadora más destacadas de cada representativo.

Raynara Freitas fue distinguida por Brasil, las puertorriqueñas Jelianys Figueroa y Adriana Cela, la canadiense Keyann Alexander y Amy Ayala, por Panamá.

Con su triunfo, México, en su categoría femenina, se confirmó como una potencia en el flag football, deporte en el que el año pasado la selección de este país se ubicó en el primer lugar del ránking mundial de la Federación Internacional de Futbol Americano.

Para esta alcanzar esta distinción la selección mexicana se proclamó campeona en 2025 en 'The World Games' y monarca continental del 'Americas Flag Football'.

Diana Flores, quarterback y capitana de la selección, es la figura insignia de esta selección que por sus logros es embajadora de la NFL a nivel mundial.