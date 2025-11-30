Martín Varini sobre llevar al FC Juárez a su primera Liguilla: “Queríamos demostrar que estamos listos para competir”

Por primera vez en su corta historia, el FC Juárez clasificó a la Liguilla de la Liga MX, tras superar el duelo del Play-In ante el Pachuca.

De la mano de Martín Varini, los Bravos disputaron los cuartos de final del Apertura 2025, torneo que quedará grabado en los anales de la institución fronteriza.

El equipo de Ciudad Juárez se enfrentó al Toluca por un boleto a las semifinales y se esforzó al máximo para intentar dar la sorpresa y eliminar al actual campeón.

Sin embargo, no pudieron romper todos los pronósticos y los Diablos Rojos clasificaron a la siguiente fase del certamen, gracias al marcador global (2-1).

Aunque, el FC Juárez logró mantener su portería en cero, durante su visita al estadio Nemesio Diez. A pesar de la eliminación, rescatar un empate con el Toluca en su propia casa tiene mucho mérito.

Por tal motivo, después del partido en la capital mexiquense, Martín Varini decidió hablar sobre lo que significó haber sido parte de los históricos Bravos que clasificaron por primera vez a una Liguilla.

“Lo realizado por el equipo es una sensación de mucho orgullo. Poder competir a este nivel era todo un desafío, para nosotros, [fue] nuestra primera Liguilla y queríamos demostrar que estamos preparados, no solo para jugarla, sino para competir”, reconoció.

El estratega uruguayo valoró el esfuerzo de cada uno de los integrantes que conforman a la institución chihuahuense y aseguró que “no es casualidad” que compitieran de esa manera en los cuartos de final, “sino que es consecuencia de tanto trabajo”.

“Hoy (anoche) era una parada difícil, pero mostramos todo el gen competitivo que este grupo ha desarrollado, no solo en este semestre, sino en todo el año que venimos trabajando. Somos tan competitivos que veníamos con la ilusión de pasar y obviamente sentimos tristeza por la eliminación”, se sinceró.

Martín Varini aceptó que tenía ganar de “cerrar bien este semestre” para que fuera un premio al trabajo que realizó, junto con su cuerpo técnico, a lo largo de los últimos 365 días.

“Es un proceso súper exitoso. En un año, hemos podido cambiar la historia de un club, salimos de la zona de multas, disputamos el Play-In en el primer semestre; en el segundo semestre mejoramos lo hecho y clasificamos a la primera Liguilla del club, es un proceso que viene en crecimiento. Nos pone muy orgullosos el esfuerzo de los muchachos, de la institución, es un balance muy positivo. Este grupo está haciendo historia y está construyendo un cambio radical en un equipo y eso es para valorar y para agradecer tanto esfuerzo por un objetivo en común”, resaltó el uruguayo en conferencia de prensa pospartido.