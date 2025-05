Martín Anselmi arremete contra Cruz Azul y abre nuevo capítulo en su polémica novela; “Dejen de mentirle a la gente”

Cuando todo parecía indicar que la polémica novela de Cruz Azul con Martín Anselmi había llegado a su fin, en los últimos se abrió un nuevo capítulo.

La Máquina y el Porto confirmaron que ya habían llegado a un acuerdo para resolver el conflicto del tema contractual del director técnico argentino.

Ambos lanzaron un comunicado para revelar los detalles sobre el plago de la clausula de rescisión y los tiempos establecidos.

Sin embargo, la directiva de los Dragones tomó la decisión de compartir más detalles, por lo que provocó la molestia de la cúpula celeste.

Los dirigentes de Cruz Azul no dudaron en compartir su “extrañamiento ante la difusión de la información incorrecta e impresa”, sobre todo porque “el acuerdo contenía una cláusula de confidencialidad entre las partes.”

Luego de los dimes y diretes, el propio Martín Anselmi decidió no quedarse callado y salió a defenderse en conferencia de prensa.

El director técnico argentino no se guardó nada y arremetió contra la directiva de La Máquina luego del comunicado que lanzaron.

“Dejen de mentirle a la gente, por favor. No hay insolvencia, todo eso es mentira. Las cosas son cómo son y son cómo las dije el día que me presenté en Porto: Había un acuerdo que no se respetó”, sentenció.

El extimonel celeste manifestó, con malestar, que nunca existió una cláusula para no revelar detalles sobre el dinero y el tiempo en el que los Dragones pagarían por su salida, por lo que pidió honestidad.

“Después de no respetarse el acuerdo, hubo una situación límite en la que lo llevaron a una entidad que tenía que decidir y, evidentemente, las partes se pusieron de acuerdo por el mismo valor porque había un acuerdo, [pero] no de confidencialidad. Vamos a hablar transparente, ahí está el acuerdo, ahí están los números, no me puedo haber declarado insolvente cuando Porto es el que me respalda”, puntualizó.

No obstante, Martín Anselmi aseguró que no tiene la intención de criticar a su exequipo porque no olvidará lo que vivió de su mano, aunque no permitirá que su imagen sea manchada.

“No quiero ir en contra de mi club anterior porque el cariño que yo tengo por Cruz Azul y por la gente de Cruz Azul no tienen una idea de lo que significa para mí y es imposible que algún día me olvide de eso “, manifestó.