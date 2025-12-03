Marion Reimers critica a Chicharito por fallar el penalti ante Cruz Azul: "No pensó en el equipo, pensó en él"

Ya pasaron algunos días de la eliminación del Guadalajara en cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX contra el Cruz Azul, pero las críticas hacia Javier 'Chicharito' Hernández por fallar el penalti decisivo en la parte final del partido se mantienen. Marion Reimers, se sumó a los comentarios en su contra.

En el programa Tercer Grado Deportivo, la comentarista mexicana señaló los antecedentes estadísticos y criticó el deseo de Chicharito de convertirse en el protagonista de la clasificación y sobreponer el logro individual por encima del colectivo.

“Al margen del nivel en el que se encuentre, basta remitirnos a las estadísticas, las estadísticas no son infalibles, pero marcan un patrón, a lo largo de su carrera el índice de efectividad de Chicharito pateando penales es del 50 por ciento, ha fallado la mitad de los penales que ha cobrado, independientemente del momento de su carrera y acá es claro que no es el tipo de liderazgo que Chivas estaba necesitando”, aseguró.

Volvió para un gran final, pero se irá como villano. Foto: Diego Padilla / IMAGO7

Finalmente, comentó que “es un futbolista que ha anotado tres goles en dos años y esta es una suposición, estoy inventándome cosas si quieren, para mí, en ese momento, Chicharito levanta el balón y dice, este va a ser mi gran momento y no pensó en el equipo, pensó en él”.

CHICHARITO SE VA DE CHIVAS: ¿CUÁL SERÁ SU PRÓXIMO EQUIPO?

Después de la eliminación de Chivas, el periodista y reconocido amigo del delantero, Sergio Dipp, reveló en ESPN que el máximo goleador de la Selección Mexicana abandonará al Rebaño al no renovar su contrato. Sin embargo, dejó en claro que eso no significa que se retirará y buscará una nueva aventura en otro equipo.

Si bien todavía no se ha pronunciado al respecto, se rumora que Hernández podría volver a la MLS o que podría jugar en la segunda división de Inglaterra, con el afán de acercarse a sus hijos.

