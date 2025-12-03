Checo Pérez apoya al Chicharito Hernández tras el penalti fallado con Chivas

El penalti fallado por Javier 'Chicharito' Hernández dividió opiniones entre quienes aprovecharon su error para criticarlo y burlarse de él, y quienes lo respaldan por haber tenido el coraje de patear en un momento clave del partido. Uno de ellos es Luis García, comentarista de TV Azteca y exfutbolista, quien mostró su apoyo al delantero mexicano. Checo Pérez, se unió a ese grupo.

El 'Doctor' compartió un mensaje en redes sociales en señal de apoyo a Hernández, y su opinión la respaldó durante una edición de Los Protagonistas, y sus palabras fueron compartidas por Checo.

"Hoy le pasa a Javier, y le ha pasado a gente sumamente exitosa. En este país, jode el éxito. A la gente le gusta ver a la gente jodida, penosamente a mucha gente en nuestro país disfruta los tropiezos", dijo García en Los Protagonistas.

El piloto de Cadillac compartió las palabras de García en sus historias de Instagram, lo que fue interpretado como una señal de apoyo al Chicharito, quien abandonaría a las Chivas para volver a la MLS.

Otro personaje que se expresó en favor de Hernández es Hugo Sánchez, quien destacó la carrera de Chicharito y aseguró que un penalti fallado no lo define.

