Hugo Sánchez respalda a Chicharito y aseguró que "tiene el derecho de retirarse cuando se le hinchen las narices"

El penalti fallado de Javier 'Chicharito' Hernández en el partido entre Chivas y Cruz Azul el domingo pasado dividió opiniones entre quienes aprovecharon la oportunidad para burlarse de él y quienes le reconocen el valor de tomar la responsabilidad de tomar el balón en un momento clave del encuentro. Hugo Sánchez integra este último grupo y durante un programa de ESPN lo respaldó.

"Si es un momento difícil para él porque se estaban acomodando las piezas para que ese momento fuese un momento importante para Javier en cuanto a su despedida", dijo Sánchez antes de comentar que Chicharito abandonará al Guadalajara.

Sin embargo, remarcó que su salida del Rebaño no significa que se va a retirar y de hecho, ahí mencionó que el máximo goleador del Tri se ganó el derecho de decir cuándo y dónde poner punto final a su carrera.

"Me parece bien que Javier tiene el derecho de retirarse cuando se le hinchen las narices cuando quiera y donde quiera, pero lo que sí quiero comentar es que me gusta su personalidad, su corazón, su carácter, lo que signifca para México. No porque haya fallado el penalti deja de ser Javier. Tiene mi respaldo y mi apoyo y todos deberíamos estar con él porque ha escrito una página del futbol mexicano a nivel internacional tremendo", agregó.

"HAY QUE TENER LOS TAMAÑOS PARA DECIR YO LOS TIRO" 🗣️@hugosanchez_9 apoya a Chicharito tras cobrar el penal en el juego de Chivas y Cruz Azul 😱 pic.twitter.com/A6cmDCg8sO — Futbol Picante (@futpicante) December 2, 2025

Finalmente, remarcó el coraje de Javier para patear el penalti, aunque sí reconoció que falló ya que su disparo no fue detenido por el portero sino que se fue por encima de la portería.

"Hay que tener los tamaños como para decir yo lo tiro, porque soy quien soy y he sido lo que he sido y ahora este reto no me tiembla las piernas. Tal vez no se concentró del todo y sí es un error", concluyó.

