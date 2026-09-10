La destacada actuación de varios futbolistas de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 hizo crecer la ilusión de ver a más jugadores nacionales dar el salto al balompié europeo. Sin embargo, concretar una transferencia al viejo continente sigue siendo un desafío complejo, en el que intervienen diversos factores.

Para Marco Fabián, la falta de movimientos no necesariamente responde a una cuestión deportiva. El exseleccionado nacional considera que —en muchas ocasiones— las condiciones del mercado, las negociaciones entre clubes y el valor económico de los futbolistas, terminan influyendo más que el talento o el deseo por emigrar y desarrollarse en Ligas de mayor exigencia.

“Se juntan muchas cosas. Es un tema complejo, porque existen intereses y una escasez de oportunidades. Muchas veces, se le recrimina al jugador; en algunas ocasiones, sí puede estar en su zona de confort, pero son las menos. Hay situaciones en las que el futbolista no tiene voz ni voto, como los costos tan elevados de las transferencias y otros factores que no están en sus manos”, recordó.

El ex del Eintracht Frankfurt aprovechó para felicitar a las Chivas y a Armando González, futbolista que recientemente dio el salto al futbol europeo, para incorporarse al Olympiacos de Grecia.

“La Hormiga lo está haciendo de gran manera, fue una gran decisión irse. Ojalá que sea un ejemplo y pronto veamos a cinco o 10 jugadores mexicanos en Europa. El mejor consejo es seguir el camino de quienes ya están allá y demostrar el talento”, finalizó.

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