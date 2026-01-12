Los Steelers tendrán una dura prueba ante los Texans, donde la experiencia de Aaron Rodgers buscará imponerse

En el último juego de la Ronda de Comodines, los Steelers de Pittsburgh (10-7) reciben a los Texans de Houston (12-5), un duelo donde la experiencia de Aaron Rodgers buscará imponerse a la juventud de C. J. Stroud y una de las mejores defensivas en la NFL.

Después del agónico triunfo sobre los Ravens de Baltimore, los dirigidos por Mike Tomlin vuelven al estadio Acrisure, donde los Steelers tienen una impresionante marca de 23 partidos consecutivos estelares de lunes por la noche sin perder. En su casa y con su gente, construyeron una fortaleza que podría ser destruida por los dirigidos por DeMeco Ryans, que llegan a este encuentro con una racha de nueve partidos ganados al hilo.

Rodgers, de 42 años, terminó la temporada regular con tres mil 322 yardas y 24 pases de anotación; la última vez que jugó un partido de Playoffs fue en 2022, cuando todavía estaba al frente de los Packers de Green Bay, y ahora Pittsburgh confía en él para llegar a la Ronda Divisional por primera vez desde 2017 y romper la racha de tres años consecutivos con derrota en el primer juego de postemporada. Esta noche contará con el regreso de D. K. Metcalf, responsable de seis anotaciones por aire y una verdadera amenaza para el conjunto texano.

Stroud, de 24 años, tuvo tres mil 41 yardas y 19 pases de anotación durante la campaña regular; en sus hombros recae el sueño de Houston de poder superar la Ronda Divisional por primera vez en la historia de la franquicia. El paso inicial será superar a los Steelers y se apoya en la mejor defensa de la NFL.