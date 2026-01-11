Los Patriots triunfaron en un lucido y disparejo encuentro de Comodines ante los Chargers

Quedaban poco menos de 10 minutos por jugar, pero la multitud en el estadio Gillette explotó cuando Drake Maye encontró al ala cerrada Hunter Henry, para conseguir la única anotación de seis puntos en todo el partido.

No era para menos. En un encuentro dominado por las defensas, un touchdown era oro en su estado más puro y los Patriots fueron quienes lo hallaron, para triunfar en un poco lucido y disparejo encuentro en la Ronda de Comodines de la NFL.

Nueva Inglaterra se impuso a los Chargers de Los Ángeles (16-3) gracias a su extraordinaria defensa, la precisión de Maye en los momentos clave y la efectividad del pateador Andy Borregales.

De los cinco equipos que han triunfado en la etapa de comodines, los Pats son el único que lo han hecho por más de una posesión, con solvencia.

Es cierto que su joven quarterback no tuvo el mejor debut en postemporada, pero las 268 yardas por aire, un pase de anotación y uno interceptado, fueron números suficientes para salir con la victoria del gélido césped.

Porque su defensiva se encargó de acosar a Justin Herbert durante toda la velada. El elusivo pasador de los Chargers apenas logró 159 yardas aéreas y fue capturado media docena de veces. Estuvo a punto de ser retirado del campo con una conmoción.

Nueva Inglaterra demostró por qué ganó 14 partidos durante la temporada regular y ahora esperará al triunfador del choque de hoy entre los Texans y los Steelers, para recibirlo el siguiente fin de semana. El otro duelo divisional será entre los Bills de Buffalo y los Broncos de Denver. Sí, los Patriots están a dos victorias del Super Bowl.