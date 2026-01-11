49ers recibe un duro golpe: George Kittle sufrió lesión de tendón de Aquiles ante Eagles

El ala cerrada de los 49ers de San Francisco, George Kittle, fue retirado del campo con una lesión en el tendón de Aquiles derecho al final de la primera mitad del partido de la ronda de comodines de la Conferencia Nacional en Filadelfia.

Kittle fue empujado fuera de los límites en una recepción de seis yardas y se agarró la parte posterior de su pierna derecha inferior. Ya no volvió para el resto del partido y se espera que se pierda el resto de los playoffs con San Francisco.

Kittle es un jugador clave tanto del juego de carrera como del de pase para los 49ers, pero solo jugó en 11 partidos esta temporada debido a lesiones. Se perdió cinco juegos al inicio de esta temporada por una lesión en el tendón de la corva.

La recepción fue la primera de Kittle en el juego. Aplaudió a sus compañeros mientras era llevado al vestuario.