Los Diablos Rojos del México avanzan a la final de Zona Sur en la LMB; barrieron a los Pericos de Puebla

Los Diablos Rojos del México se instalaron en la Final de Zona Sur tras eliminar a Pericos de Puebla por barrida en cuatro juegos. La novena escarlata sumó su octava victoria consecutiva en la Postemporada 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Los dirigidos por Lorenzo Bundy derrotaron 9-3 al conjunto emplumado en el cuatro duelo de la Serie de Zona, celebrado en el parque Hermanos Serdán. El californiano Rio Ruiz se lució con cuadrangular y doble para un par de carreras remolcadas la noche del lunes en la capital poblana.

Los Pingos suman 16 victorias consecutivas en los Playoffs del circuito mexicano de verano. En 2024 remontaron la Final de Zona Sur ante Guerreros de Oaxaca con cuatro victorias sin respuesta. En la Serie del Rey del año anterior, barrieron a Sultanes de Monterrey, sumando ocho triunfos al hilo.

Para 2025, los Diablos Rojos del México barrieron el primer playoff ante Leones de Yucatán y repitieron la hazaña en la Serie de Zona ante Pericos de Puebla. Con 16 victorias al hilo en Postemporada, los escarlatas esperan al vencedor de la otra Serie de Zona entre Guerreros de Oaxaca y Piratas de Campeche.