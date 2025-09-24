Toluca y Monterrey se enfrentan esta noche en uno de los duelos más atractivos de la jornada. Los Diablos Rojos llegan con paso firme en casa, mientras que los Rayados buscan reafirmar su condición de contendientes al título.

El Estadio Nemesio Diez será el escenario de un partido que promete intensidad, goles y emociones desde el primer minuto.

El equipo dirigido por Antonio Mohamed ha encontrado equilibrio entre juventud y experiencia, y hoy buscará aprovechar su localía para sumar tres puntos que lo mantengan en la parte alta de la tabla tras el triunfo ante Chivas.

Los Rayados, bajo el mando de Domenec Torrent, llegan con una plantilla poderosa y la ambición de llevarse el triunfo en una cancha complicada. Con Sergio Canales como eje creativo y Germán Berterame en el ataque.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO