Liga MX: San Luis vs América - Minuto a minuto EN VIVO - Jornada 10 del Apertura 2025

La Casa De Los Famosos hace que la transmisión del Toluca - Rayados cambie de canal

Resultado: Cruz Azul rescata el empate ante Querétaro; Mier se equivoca y Toro Fernández salva a La Máquina

Atlantis Jr. en CU; el luchador fue embajador del partido entre Cruz Azul y Querétaro

Novak Djokovic se une con dos expilotos de Fórmula 1 para invertir en un equipo de futbol francés

Toluca y Monterrey se enfrentan esta noche en uno de los duelos más atractivos de la jornada. Los Diablos Rojos llegan con paso firme en casa, mientras que los Rayados buscan reafirmar su condición de contendientes al título.

El Estadio Nemesio Diez será el escenario de un partido que promete intensidad, goles y emociones desde el primer minuto.

El equipo dirigido por Antonio Mohamed ha encontrado equilibrio entre juventud y experiencia, y hoy buscará aprovechar su localía para sumar tres puntos que lo mantengan en la parte alta de la tabla tras el triunfo ante Chivas.

Los Rayados, bajo el mando de Domenec Torrent, llegan con una plantilla poderosa y la ambición de llevarse el triunfo en una cancha complicada. Con Sergio Canales como eje creativo y Germán Berterame en el ataque.

