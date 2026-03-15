Liga MX: Tigres vs Querétaro - EN VIVO - Jornada 11 - Clausura 2026

Este domingo concluye la actividad de la jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX con dos partidos y el primero de ellos se llevará a cabo en el estadio Universitario, donde los Tigres recibirán a los Gallos Blancos de Querétaro, en un duelo de equipos con realidades totalmente opuestas.

Por un lado, los felinos ocupan el séptimo lugar de la tabla de posiciones con 16 puntos y están dentro de zona de liguilla; por el otro, los Gallos están en el penúltimo lugar con 6 unidades, lejos de la zona de clasificación.

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Los dirigidos por Guido Pizarro vienen con el ánimo bajo, después de perder por goleada la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF, aún con polémica incluida después de los problemas que tuvieron con su llegada a Estados Unidos. Sin embargo, en Liga MX vienen de vencer a los Rayados en el Clásico Regio.

En cambio, el equipo de Esteban González Herrera arrastra una racha de dos derrotas consecutivas, por lo que buscará salir del Volcán con vida, al menos con un punto.

A continuación, les dejamos el minuto a minuto del partido.

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TIGRES VS QUERÉTARO: MINUTO A MINUTO

Universal Deportes 05:59 PM ¡TERMINA EL PRIMER TIEMPO! Sin demasiadas emociones, Querétaro y Tigres empatan 0-0 en el Volcán