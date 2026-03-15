Kun Agüero asiste a CU y recibe de regalo una playera de Pumas para festejar su "visita de lujo"

Los Pumas de Efraín Juárez volvieron a demostar que tienen garra y que es muy difícil que se den por vencidos, a pesar de que todas las circunstancias estén en su contra.

Ante el Cruz Azul, el equipo universitario se encontraba abajo en el marcador por una diferencia de dos goles y jugó casi media hora con un jugador menos por la expulsión de Nathan Silva.

Sin embargo, con mucho corazón e ímpetu, rescató un empate (2-2) más que valioso y evitó que la Máquina lo derrotara en su propia casa.

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A pesar de que se enfrentó al superlíder general, la escuadra auriazul le jugó al tú por tú, por lapsos en el encuentro y dejó buenas sensaciones.

Para los Pumas, el resultado les dejó un sabor a victoria, por las condiciones del duelo; mientras que, para el Cruz Azul, terminó siendo con sabor a derrota por haber dejado escapar el triunfo.

Al final, el espectáculo ofrecido por los dos clubes en CU cumplió con las expectativas y estuvo a la altura de dos serios protagonistas en la Liguilla del futbol mexicano.

El estadio Olímpico Universitario tuvo una espectacular entrada para este pasional partido y las dos aficiones cumplieron al comportarse cabalmente en las gradas y en las inmediaciones.

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Como es habitual en el estadio universitario, diferentes personalidades se dan cita para disfrutar de un partio de los Pumas.

En esta ocasión, figuras como Rafael Márquez, el actual asistente técnico de Javier Aguirre en la Selección Mexicana, y Héctor Suárez Gomís, actor y comediante mexicano, acudieron al inmueble capatalino.

Sin embargo, hubo uno que se robó los reflectores desde el momento en que se supo de su presencia: Sergio "Kun" Agüero.

El exdelantero argentino se tomó el tiempo para ir al duelo entre auriazules y celestes y fue recibido por la cúpula del equipo local, encabezada por el presidente Luis Raúl González.

A través de sus redes sociales, la escuadra universitaria le dedicó un mensaje a la leyenda del Manchester City y compartió la foto del momento que quedará marcado para la posteridad.

"¡VISITA DE LUJO EN CU! El Kun Agüero presenció nuestro partido ayer en el estadio Olímpico Universitario, conoció de cerca la garra de Pumas y la pasión de nuestra afición. La directiva del Club Universidad Nacional le obsequió una playera del primer equipo con su nombre y el legendario número 10, un recuerdo de esta gran experiencia para el astro argentino del futbol mundial", publicaron en su cuenta oficial de X.