Liga MX: Santos vs Atlético San Luis – EN VIVO – Jornada 9 - Apertura 2025

El balón vuelve a rodar en el futbol mexicano, en el último partido de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la .

Santos y Atlético San Luis se enfrentan este domingo 21 de septiembre, sobre la cancha del Nuevo Estadio Corona.

Los Guerreros y los Rojiblancos protagonizan el único duelo de la cartelera dominical de nuestro balompié nacional, para cerrar la novena fecha.

Este compromiso es directo en la lucha por alejarse de los últimos lugares de la tabla general y por estar cerca de la zona del Play-In.

Ambos clubes marchan con siete puntos luego de las primeras ocho jornadas, por lo que necesitan urgentemente sumar puntos, si aspiran a avanzar a la Fiesta Grande de la Liga MX.

Es una realidad que ninguno atraviesa por su mejor momento. Santos suma cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria, con saldo de tres derrotas (Cruz Azul, FC Juárez y Tigres) y un empate (Atlas).

Mientras que Atlético San Luis cuenta con tres fechas en fila sin poder sumar de a tres, con dos descalabros (Querétaro y Toluca) y un empate (Tijuana).

Por tal motivo, este es un enfrentamiento de necesitados que necesitan a obtener triunfos para escalar posiciones.

El equipo ganador tendría la posibilidad de llegar a las 10 unidades y subir hasta la decimoprimera posición de la clasificación general.

Tanto Santos como Atlético San Luis, tratarán de quedarse con la victoria y los tres puntos para rebasar en la tabla a Chivas y Necaxa y acechar al León, quien se ubica en el último lugar que da boleto al Play-In.

A la largo de las primeras ocho jornadas del Apertura 2025 de la Liga MX, los Guerreros únicamente han podido sumar dos triunfos (Chivas y Pumas).

Por su parte, los Rojiblancos también cuentan con dos, luego de haber derrotado a León y Puebla.

Los dos equipos no tendrán un cierre de calendario de la fase regular sencillo, así que deberán conseguir la mayor cantidad de puntos para estar cerca de la clasificación.

Sigue aquí el minuto a minuto del Santos vs Atlético San Luis de la Liga MX

04:54 PM

