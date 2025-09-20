¡Cantó el Gallo en Hidalgo! Querétaro dio la sorpresa al derrotar 2-0 a los Tuzos del Pachuca, que ya suma cinco juegos sin ganar en lo que va del Apertura 2025 de la Liga MX.

El cuadro de Jaime Lozano llegó como favorito a este partido, pero Benjamín Mora y sus pupilos dieron la campanada en la Bella Airosa para sumar su segunda victoria de la campaña. Santiago Homenchenko y Jhojan Julio se encargaron de hacer las anotaciones para los Gallos.

Rebasando los 10 minutos de juego, al 11, Querétaro encontró su primera acción de peligro. Lucas Rodríguez le ganó el frente a Sergio Barreto, quien empujó al delantero queretano y de esta forma "regalarle" un penalti a la visita.

Homenchenko, ex del Pachuca, hizo válida la "Ley del ex" y canjeó el tiro desde los 11 pasos por gol. Tras la anotación, el uruguayo le pidió perdón a la afición.

Pachuca buscó responder de inmediato con un cabezazo de Kennedy, pero el remate del brasileño se fue por arriba del arco de Guillermo Allison.

Al 36, Enner Valencia estuvo cerca de encontrar el empate después de vencer con su disparo a Allison; sin embargo, Diego Reyes apareció para despejar el balón.

Querétaro encontró el segundo antes del descanso, luego de un espectacular contragolpe liderado por Jhojan Julio.

Para el complemento hicieron falta oportunidades de peligro. Pachuca no supo como darle vuelta al juego, y los Gallos gozaron de una gran victoria en territorio rival.