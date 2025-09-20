Exjugador del León y de la UdeG fue asesinado a balazos en Ecuador

El futbol ecuatoriano fue sacudido con la lamentable noticia del asesinato de Jonathan 'Speedy' González, exfutbolista del León de la UdeG de México.

Con 31 años, el centrocampista jugaba en el club 22 de julio de la Segunda División de Ecuador. El exesmeralda fue acribillado este viernes 19 de septiembre, cuando él se encontraba en su hogar ubicado en Vista del Mar, de la ciudad de Esmeraldas, según explicó la autoridad local.

En este ataque, además de la muerte del futbolista, se registró el deceso de una persona más, quien perdió la vida en la ambulancia cuando se dirigían al hospital.

Jonathan González disputó su último juego con el 22 de julio el martes pasado, en su duelo frente a Cumbayá, de Quito. 'Speedy' estaba entrado junto a su equipo en Esmeraldas, ya que alistaban su duelo contra Imbabura.

Su camino en el futbol profesional comenzó en Independiente del Valle en 2013, y tuvo un paso por el balompié azteca, donde jugó con los Leones Negros de la UdeG y en el Club León. Además, González jugó la Copa América 2015 con Ecuador.

Luego volvió a Ecuador para militar en Liga Deportiva Universitaria de Quito, Deportivo Cuenca, Delfín, Aucas, Mushuc Runa, Vargas Torres y 22 de Julio.