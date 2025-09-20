Más Información

Pumas vs Tigres: Horario y canales para ver EN VIVO el partido de la Liga MX de este sábado 20 de septiembre

Chivas vs Toluca: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX; HOY, sábado 20 de septiembre

Mundial Sub 20: Días, horarios y rivales de la Selección Mexicana

Mundial 2026: Terminó la primera fase para comprar boletos; ¿Qué sigue ahora?

Isaac Del Toro entrena con jersey de México previo al Mundial de Ciclismo

La  llega al Mundial de Chile con una plantilla prometedora, con buen presente y sobre todo un emocionante futuro.

Encabezada por futbolistas como Gilberto Mora, Obed Vargas, Elías Montiel y Hugo Camberos. Dirigidos por Eduardo Arce, debutarán en un complicado Grupo que comparten con Brasil, España y Marruecos.

De acuerdo con el formato del torneo, el Tri clasificaría a los Octavos de Final si termina primero o segundo del Grupo C. O también podría avanzar como uno de los cuatro mejores terceros lugares.

Calendario de México en el Mundial Sub-20

México comenzará su camino contra la selección brasileña el domingo 28 de septiembre, a las 17:00 horas, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago.

Posteriormente, el miércoles 1 de octubre, se verán las caras con España, a las 14:00 horas (Horario del Centro de México), en el mismo recinto.

Y su etapa de fase de grupos finaliza con Marruecos, el sábado 4 de octubre a las 14:00 horas, en el Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso.

Ya se verá cómo le va al combinado mexicano en este torneo internacional, pero en la previa, la plantilla de juveniles pinta para tener una sólida participación, con jugadores que emocionan a toda a afición mexicana.

